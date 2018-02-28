В Краснодаре из-за аварии без света остаются 8 тыс. человек
В Краснодаре из-за аварии, произошедшей в утренние часы, без света на данный момент остаются 8 тыс. человек. О деталях инцидента рассказала пресс-служба АО «НЭСК-Электросети».
Сообщается, ремонтно-восстановительные бригады выехали на проблемную подстанцию. В течение максимум двух часов проблема будет ликвидирована и граждане, проживающее в микрорайоне Гидростроителей, Пашковском, Комсомольском, поселке Новознаменского и Знаменского, снова будут подключены к общей электросети.
Причины, приведшие к аварийному отключению, устанавливают эксперты.
Ранее без электричества остались 250 тыс. жителей Крыма.
Сообщается, ремонтно-восстановительные бригады выехали на проблемную подстанцию. В течение максимум двух часов проблема будет ликвидирована и граждане, проживающее в микрорайоне Гидростроителей, Пашковском, Комсомольском, поселке Новознаменского и Знаменского, снова будут подключены к общей электросети.
Причины, приведшие к аварийному отключению, устанавливают эксперты.
Ранее без электричества остались 250 тыс. жителей Крыма.
Автор: Джанабилова Татьяна П