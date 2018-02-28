В Воронеже зафиксированы пробки на 8 баллов из-за ряда ДТП
В Воронеже после ряда ДТП на дорогах сформировались пробки. Их плотность оценивается в 8 баллов, отмечает сервис «Яндекс.Пробки».
Причиной большей части заторов оказались мелкие ДТП. На правом берегу зарегистрировали порядка 8 инцидентов. Наиболее сложная ситуация складывается у автомобилистов, которые двигаются на проспекте Московский, улицам Свободы, 45 Стрелковой Дивизии, Антона-Овсеенко, Шишкова, Плехановской.
Помимо этого, часто фиксируются проблемы с движением на проспектах Труда и Революции, а также улицах Грамши, Донбасская, 20-летия Октября, Ворошилова, Кольцовская.
Причиной большей части заторов оказались мелкие ДТП. На правом берегу зарегистрировали порядка 8 инцидентов. Наиболее сложная ситуация складывается у автомобилистов, которые двигаются на проспекте Московский, улицам Свободы, 45 Стрелковой Дивизии, Антона-Овсеенко, Шишкова, Плехановской.
Помимо этого, часто фиксируются проблемы с движением на проспектах Труда и Революции, а также улицах Грамши, Донбасская, 20-летия Октября, Ворошилова, Кольцовская.
Автор: Валерий Антонов