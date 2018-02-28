Ученые: При температуре 1600 градусов по Фаренгейту коричневые карлики теряют облака
Американские ученые из Университета Карнеги - Меллона (Carnegie Mellon University) в ходе исследования установили температуру, при которой коричневые карлики теряют облака. Выяснилось, что процесс происходит при 1600 градусов по Фаренгейту.
Ученые рассказывают, что данные звезды имеют слишком малые размеры для поддержания водородного процесса водородного синтеза. Он подпитывает звезды и позволяет им оставаться горячими и яркими длительное время. По окончанию процесса образования коричневые карлики остывают с небольшой скоростью и сжимаются. Через некоторое время из атмосфера полностью лишается облаков. Из-за того, что звезды свободно дрейфуют, свойства их газовых оболочек легче изучать, чем атмосферы экзопланет, на которые может действовать подавляющий свет центральной звезды.
В качестве объекта изучения астрономы взяли необычный красно-коричневый карлик 2MASS J13243553 + 6358281, который находится вблизи Солнечной системы. Покраснение ранее объяснялось его двоичной системой, однако результаты исследования показали, что карлик является единственным плавающим объектом в своей системе.
Ученые сравнили температуры звезды с другой 2MASS J1324 + 6358, на которой еще были облака. Благодаря этому астрономы установили температуры, при которых сохраняются и исчезают облака.
Специалисты рассказывают, что коричневые карлики похожи на планеты – газовые гиганты. Результаты последнего исследования помогут им точнее узнать эволюционыне процессы на планетах.
Ученые рассказывают, что данные звезды имеют слишком малые размеры для поддержания водородного процесса водородного синтеза. Он подпитывает звезды и позволяет им оставаться горячими и яркими длительное время. По окончанию процесса образования коричневые карлики остывают с небольшой скоростью и сжимаются. Через некоторое время из атмосфера полностью лишается облаков. Из-за того, что звезды свободно дрейфуют, свойства их газовых оболочек легче изучать, чем атмосферы экзопланет, на которые может действовать подавляющий свет центральной звезды.
В качестве объекта изучения астрономы взяли необычный красно-коричневый карлик 2MASS J13243553 + 6358281, который находится вблизи Солнечной системы. Покраснение ранее объяснялось его двоичной системой, однако результаты исследования показали, что карлик является единственным плавающим объектом в своей системе.
Ученые сравнили температуры звезды с другой 2MASS J1324 + 6358, на которой еще были облака. Благодаря этому астрономы установили температуры, при которых сохраняются и исчезают облака.
Специалисты рассказывают, что коричневые карлики похожи на планеты – газовые гиганты. Результаты последнего исследования помогут им точнее узнать эволюционыне процессы на планетах.
Автор: Сергей Сидорин