Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Наука

Ученые: При температуре 1600 градусов по Фаренгейту коричневые карлики теряют облака
Американские ученые из Университета Карнеги - Меллона (Carnegie Mellon University) в ходе исследования установили температуру, при которой коричневые карлики теряют облака. Выяснилось, что процесс происходит при 1600 градусов по Фаренгейту.

Ученые: При температуре 1600 градусов по Фаренгейту коричневые карлики теряют облака


Ученые рассказывают, что данные звезды имеют слишком малые размеры для поддержания водородного процесса водородного синтеза. Он подпитывает звезды и позволяет им оставаться горячими и яркими длительное время. По окончанию процесса образования коричневые карлики остывают с небольшой скоростью и сжимаются. Через некоторое время из атмосфера полностью лишается облаков. Из-за того, что звезды свободно дрейфуют, свойства их газовых оболочек легче изучать, чем атмосферы экзопланет, на которые может действовать подавляющий свет центральной звезды.

В качестве объекта изучения астрономы взяли необычный красно-коричневый карлик 2MASS J13243553 + 6358281, который находится вблизи Солнечной системы. Покраснение ранее объяснялось его двоичной системой, однако результаты исследования показали, что карлик является единственным плавающим объектом в своей системе.

Ученые сравнили температуры звезды с другой 2MASS J1324 + 6358, на которой еще были облака. Благодаря этому астрономы установили температуры, при которых сохраняются и исчезают облака.

Специалисты рассказывают, что коричневые карлики похожи на планеты – газовые гиганты. Результаты последнего исследования помогут им точнее узнать эволюционыне процессы на планетах.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 13:09
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани