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Ученые передали радиосигнал инопланетянам звезды Луйтен
Ученые из организации METI International решили отправить радиосигнал инопланетянам, которые якобы живут в звезде Луйтен. В нем содержаться данные о координатах Земли, их представители инопланетного разума могут использовать при попытке связаться с жителями планеты.

Ученые передали радиосигнал инопланетянам звезды Луйтен


Послание также имеет несколько музыкальных композиций и учебник по геометрии. По словам специалистов, сигнал должен добраться до звездной системы через несколько лет. Для проведения исследования ученые разработали специальные антенны, посредством которых можно запеленговать послания от гуманоидов.

В настоящее время на земной орбите имеется радиотелескоп «Тромсе», по своим функциям рассчитанный на прием сообщений из соседних звездных систем. Соответствующий аппарат астрономы применяли на первых этапах налаживания связи с межпланетной станцией Cassini, отправленной на Марс.

Система находится примерно в 20-ти световых годах от Земли. Для расшифровки сигналов ученые разработали специальную технологию Luytenian. Она занимается шифрованием данных, которые впоследствии могут распознать даже самые примитивные устройства.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:42
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