Mercedes-Benz G-класса нового поколения получит двигатель с двойным турбонаддувом
Известная компания Mercedes-Benz представила общественности автомобиль G-класса нового поколения с двигателем имеющим двойной турбонаддув. На презентации в Детройте немецкий автоконцерн продемонстрировал все позитивные стороны легендарного Гелендвагена.
Новое поколение внедорожника сменит первую генерацию, выпускаемую с 1979 года, прошедшую долгий путь эксплуатации, изменений и ставшей представителем премиум класса с огромным количеством поклонников. Разработчиками учитывались все недостатки и преимущества модели за почти 40-летний период, и новый автомобиль станет качественным другом для множества желающих.
Стоит заметить, что почти все фанаты G-класса не хотели изменений формы кубика в более круглые формы, но, по словам специалистов, такой дизайн стал фирменным и смене не подлежит. Новый Гелендваген стал больше и шире своего предшественника, с просторнейшим салоном. Водителю и пассажирам расширили место в области коленей и на уровне плеч, обеспечив много места для эффективных личных настроек сидений и для избегания тесноты. Интерьер выполнен красочно и стильно, особенно порадует 12,3-дюймовый дисплей, улучшенный климат-контроль и аудиосистему премиум класса с 7-ю динамиками.
Рама Mercedes-Benz G500 изготовлена из стали высокого качества с навесными алюминиевыми вставками: капот, двери, крылья. Такая комбинация позволила снизить вес авто на 170 килограмм, не теряя в прочности и качестве. Улучшенные окна и стена ветрового стекла, позволяющая экономить топливо и снизит уровень шума. Дорожный просвет увеличили до 241 миллиметра, а глубина преодолеваемого брода составила 700 миллиметров. Тормоза на всех колесах дисковые, привод полный с тремя блокировками и девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic.
Начало продаж запланировано на июнь 2018 года, с доступной одной версией автомобиля имеющей 4-литровый двигатель V8 мощностью 422 лошадиных силы с двойным турбонаддувом стоимостью от 110 тысяч долларов. Также представители немецкого автоконцерна представили видео, на котором сняли все прелести нового автомобиля.
Новое поколение внедорожника сменит первую генерацию, выпускаемую с 1979 года, прошедшую долгий путь эксплуатации, изменений и ставшей представителем премиум класса с огромным количеством поклонников. Разработчиками учитывались все недостатки и преимущества модели за почти 40-летний период, и новый автомобиль станет качественным другом для множества желающих.
Стоит заметить, что почти все фанаты G-класса не хотели изменений формы кубика в более круглые формы, но, по словам специалистов, такой дизайн стал фирменным и смене не подлежит. Новый Гелендваген стал больше и шире своего предшественника, с просторнейшим салоном. Водителю и пассажирам расширили место в области коленей и на уровне плеч, обеспечив много места для эффективных личных настроек сидений и для избегания тесноты. Интерьер выполнен красочно и стильно, особенно порадует 12,3-дюймовый дисплей, улучшенный климат-контроль и аудиосистему премиум класса с 7-ю динамиками.
Рама Mercedes-Benz G500 изготовлена из стали высокого качества с навесными алюминиевыми вставками: капот, двери, крылья. Такая комбинация позволила снизить вес авто на 170 килограмм, не теряя в прочности и качестве. Улучшенные окна и стена ветрового стекла, позволяющая экономить топливо и снизит уровень шума. Дорожный просвет увеличили до 241 миллиметра, а глубина преодолеваемого брода составила 700 миллиметров. Тормоза на всех колесах дисковые, привод полный с тремя блокировками и девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic.
Начало продаж запланировано на июнь 2018 года, с доступной одной версией автомобиля имеющей 4-литровый двигатель V8 мощностью 422 лошадиных силы с двойным турбонаддувом стоимостью от 110 тысяч долларов. Также представители немецкого автоконцерна представили видео, на котором сняли все прелести нового автомобиля.
Автор: Тригуб Сергей