На Кубани пьяный угонщик попал в ДТП
В Тихорецком районе Краснодарского края мужчина за рулем иномарки потерял управление автомобилем и протаранил другую машину, отечественного производства. Приехавшие на место ДТП сотрудники ДПС установили, что водитель иномарки пьян и управлял автомобилем без документов.
Как выяснили сотрудники полиции, 28-летний гражданин является жителем Ростовской области. Мужчина без разрешения взял иномарку своей подруги для того, чтобы покататься. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и спровоцировал аварию, врезавшись в автомобиль отечественного производства.
Нарушитель задержан на 15 суток, на него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели его хищения. Любителю покататься на чужом автомобиле грозит тюремный срок до 5 лет.
Как выяснили сотрудники полиции, 28-летний гражданин является жителем Ростовской области. Мужчина без разрешения взял иномарку своей подруги для того, чтобы покататься. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и спровоцировал аварию, врезавшись в автомобиль отечественного производства.
Нарушитель задержан на 15 суток, на него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели его хищения. Любителю покататься на чужом автомобиле грозит тюремный срок до 5 лет.
Автор: Артемов Сергей