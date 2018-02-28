«Помоечный бомж»: Юрий Лоза из-за песни оскорбил Григория Лепса
Юрий Лоза из-за песни про офисных работников оскорбил Григория Лепса, сравнив его с «помоечным бомжом». Композицию, наделавшую много шума, написал бывший гитарист вокалиста.
Презентация матерной композиции «Здравствуйте, … рожи» состоялась на днях. В тексте песни часто слышатся нецензурные выражения, что не свойственно Лепсу. Поклонников смена стиля исполнения сильно раздосадовала. Многие пожаловалось на завядшие уши и испорченную жизнь.
Юрий Лоза придерживается аналогичного мнения, так как не считает мат искусством. Непристойные фразы характерны только бомжам, сидящим за гаражами с бутылкой спиртного. Талантливому музыканту за такое произведение должно быть стыдно, а, если нет, то пусть Лепс споет песню своему ребенку.
Ранее Лоза прокомментировал прозвище Игоря Крутого.
Презентация матерной композиции «Здравствуйте, … рожи» состоялась на днях. В тексте песни часто слышатся нецензурные выражения, что не свойственно Лепсу. Поклонников смена стиля исполнения сильно раздосадовала. Многие пожаловалось на завядшие уши и испорченную жизнь.
Юрий Лоза придерживается аналогичного мнения, так как не считает мат искусством. Непристойные фразы характерны только бомжам, сидящим за гаражами с бутылкой спиртного. Талантливому музыканту за такое произведение должно быть стыдно, а, если нет, то пусть Лепс споет песню своему ребенку.
Ранее Лоза прокомментировал прозвище Игоря Крутого.
Автор: Джанабилова Татьяна П