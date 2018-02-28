Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

«Помоечный бомж»: Юрий Лоза из-за песни оскорбил Григория Лепса
Юрий Лоза из-за песни про офисных работников оскорбил Григория Лепса, сравнив его с «помоечным бомжом». Композицию, наделавшую много шума, написал бывший гитарист вокалиста.

«Помоечный бомж»: Юрий Лоза из-за песни оскорбил Григория Лепса


Презентация матерной композиции «Здравствуйте, … рожи» состоялась на днях. В тексте песни часто слышатся нецензурные выражения, что не свойственно Лепсу. Поклонников смена стиля исполнения сильно раздосадовала. Многие пожаловалось на завядшие уши и испорченную жизнь.

Юрий Лоза придерживается аналогичного мнения, так как не считает мат искусством. Непристойные фразы характерны только бомжам, сидящим за гаражами с бутылкой спиртного. Талантливому музыканту за такое произведение должно быть стыдно, а, если нет, то пусть Лепс споет песню своему ребенку.

Ранее Лоза прокомментировал прозвище Игоря Крутого.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:12
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани