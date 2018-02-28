Андрей Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской
Друг известного режиссера Армена Джигарханяна Арам Акопян в откровенном интервью рассказал, что телеведущий Андрей Малахов дал показания против Виталины Цымбалюк-Романовской. На днях знаменитость посетил Следственный комитет.
Акопян, который проживает в Австралии, считает, что пианистка заранее готовилась к бракоразводному процессу, поэтому и намеревалась завладеть его имуществом и денежными средствами. По словам друга семьи, режиссер давно надоел молодой супруге. Он также решил дать показания сотрудникам правоохранительных органов, которые инициировали против Цымбалюк-Романовской уголовное делопроизводство.
Друг семьи сообщил, что в Следственном комитете уже успел побывать Андрей Малахов. Пианистка утверждала, что не отдавала никакие видео на телевидение, но ведущий рассказал, что именно она принесла ему ролики, получив за материалы вознаграждение. По словам Акопяна, жена Джигарханяна тайно снимала своего пожилого супруга в комнате и даже в туалете.
Акопян, который проживает в Австралии, считает, что пианистка заранее готовилась к бракоразводному процессу, поэтому и намеревалась завладеть его имуществом и денежными средствами. По словам друга семьи, режиссер давно надоел молодой супруге. Он также решил дать показания сотрудникам правоохранительных органов, которые инициировали против Цымбалюк-Романовской уголовное делопроизводство.
Друг семьи сообщил, что в Следственном комитете уже успел побывать Андрей Малахов. Пианистка утверждала, что не отдавала никакие видео на телевидение, но ведущий рассказал, что именно она принесла ему ролики, получив за материалы вознаграждение. По словам Акопяна, жена Джигарханяна тайно снимала своего пожилого супруга в комнате и даже в туалете.
Автор: Валерия Орлова