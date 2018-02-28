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Jac показала новый электромобиль iEV A50 в кузове седан
Компания Jac показала в интернете фото нового электрокара модели iEV A50, машину представят на ежегодном международном автосалоне в Пекине. Седан получил дальность хода на одной зарядке от 400 до 500 км.

Jac показала новый электромобиль iEV A50 в кузове седан

Кузов модели выполнен обтекаемым, в боковых частях имеются выштамповки. И передний, и задний бамперы оборудованы аналогичными по дизайнерскому решению глубокими нишами, включая бирюзовые декоративные элементы в виде вставок. Они имеются в решётке радиатора и бамперах. Головные фары выполнены в светодиодном варианте, ленточные огни ходового света вмонтированы в боковые части переднего бампера, над ними расположены противотуманные фары. Под крышкой багажника находится хромированный декоративный элемент, входящий в задние светодиодные блок-фонари. В крыше имеется элемент, аналогичный тем, которые используются в седанах BMW. Длина машины составляет 4590 мм, колёсная база - 2710 мм. Размеры электрокара iEV A50 совпадают с французским Renault Megane.

Jac показала новый электромобиль iEV A50 в кузове седан

Машина движется благодаря литий-ионному аккумулятору ёмкостью 60 кВт/ч. Бюджетная версия электромобиля имеет потенциал 47 кВт/ч при возможности проехать 330 км. Электродвигатель размещён под капотом, его мощность составляет 150 л. с., максимальная скорость Jac iEV A50 - 150 км/ч.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:58
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