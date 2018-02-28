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Audi A6 нового поколения представлен на видео
Автомобиль бизнес-класса Audi A6 нового поколения показали на видео. Сведения предоставлены изданием IRreactor.

Audi A6 нового поколения представлен на видео


Audi A6 сконструирован на базе A7 Sportback, но его вес для повышения аэродинамики существенно ниже предшественника. Под капотом модели стоит 4- или 6-цилиндрованная турбированная установка и новый агрегат TFSI объемом на 3 литра. В будущем производители обещают интегрировать в транспортное средство электропривод.



В линейку Audi A6 вошли две версии Avant и Allroad. Если брать во внимание прошлогодние показатели, то видно, что машины востребованы на рынке России. За 2017 год на эту модель россияне суммарно потратили 53 млрд рублей.

Ранее в Audi A6 обещали установить электронную приборную панель.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:29
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