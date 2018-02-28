Эвелина Бледанс рассекретила нового возлюбленного
Актриса Эвелина Бледанс рассекретила журналистам своего нового возлюбленного. Им оказался бизнесмен из Москвы Сергей Демчев.
Она отметила, что наступило то время, когда готова рассказать о своих новых отношениях. Бледанс рассказала, что Демчев не только покорил ее сердце, но и смог найти общий язык с ее младшим сыном. Бизнесмен рассказывает, что быстро привык к Семену, который очень добрый и воспитанный мальчик. В случае, если он капризничает, то он слушается и маму, и отчима.
Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс надела шубу на голое тело.
Она отметила, что наступило то время, когда готова рассказать о своих новых отношениях. Бледанс рассказала, что Демчев не только покорил ее сердце, но и смог найти общий язык с ее младшим сыном. Бизнесмен рассказывает, что быстро привык к Семену, который очень добрый и воспитанный мальчик. В случае, если он капризничает, то он слушается и маму, и отчима.
Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс надела шубу на голое тело.
Автор: Сергей Сидорин