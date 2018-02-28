Ольга Бузова резко постарела из-за скандала с резидентом Comedy Club
Пользователи удивились внешности Ольги Бузовой после скандала с резидентом Comedy Club. На снимке знаменитость выглядит постаревшей.
На фото телеведущая Ольга Бузова показана перед зеркалом. Знаменитость с профессиональным макияжем и прической. Пользователи отметили опасения в связи с тем, что Бузова выглядит значительно старше своего возраста. Многие посчитали, что причина кроется в усталости. Хейтеры добавили к публикации негативные комментарии, в которых обвинили знаменитость в пренебрежении здоровьем.
Поклонники заявили, что Бузовой стоит поберечь организм ради рождения детей, а она наоборот в течение года постарела на глазах. Они призвали её принять меры в скорейшем времени. Многие выразили мнение, что телеведущая пострадала из-за скандала с резидентом Comedy Club. Как стало известно, знаменитость станет судиться с шоуменом из-за лайка поста, оскорбляющего её.
На фото телеведущая Ольга Бузова показана перед зеркалом. Знаменитость с профессиональным макияжем и прической. Пользователи отметили опасения в связи с тем, что Бузова выглядит значительно старше своего возраста. Многие посчитали, что причина кроется в усталости. Хейтеры добавили к публикации негативные комментарии, в которых обвинили знаменитость в пренебрежении здоровьем.
Поклонники заявили, что Бузовой стоит поберечь организм ради рождения детей, а она наоборот в течение года постарела на глазах. Они призвали её принять меры в скорейшем времени. Многие выразили мнение, что телеведущая пострадала из-за скандала с резидентом Comedy Club. Как стало известно, знаменитость станет судиться с шоуменом из-за лайка поста, оскорбляющего её.
Автор: Валерий Антонов