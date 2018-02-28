Виктория Боня в сексуальном платье стала украшением Laureus World Sports Awards
Известная российская телеведущая Виктория Боня в сексуальном платье украсила Laureus World Sports Awards 2018. Во вторник, 27 февраля, церемония награждения состоялась в Монако.
В своем микроблоге социальной сети Instagram, знаменитость опубликовала фотографию, где она в облегающем платье и сапогах-ботфортах золотого цвета с сумочкой в виде маленького сундучка. Многие поклонники и мировые звезды подчеркнули невероятную привлекательность россиянки, и не скупились на комплименты, как в личном порядке, так и на страницах Instagram. Ранее телеведущая появилась в более откровенном наряде на церемонии BAFTA-2018.
На этой же церемонии отличился и знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч. Будучи ведущим премии Laureus World Sports Awards 2018 он много шутил и зажигал публику, а также исполнил будоражащий танец, после какого в западных СМИ его прозвали “Румба-Бэтч”.
Главными победителями на церемонии стали представители тенниса: швейцарец Роджер Федерер в номинациях спортсмен года и возвращение года, а американка Серена Уильямс стала спортсменкой года. Легендарный футболист Франческо Тотти получил награду за уникальные достижения в спорте, а лучшим спортивным моментом стало завоевание чемпионского титула Южноамериканского кубка 2016 бразильской командой Шапекоэнсе, самолет которой разбился за день до кубка, впоследствии чего выжили только три футболиста.
В своем микроблоге социальной сети Instagram, знаменитость опубликовала фотографию, где она в облегающем платье и сапогах-ботфортах золотого цвета с сумочкой в виде маленького сундучка. Многие поклонники и мировые звезды подчеркнули невероятную привлекательность россиянки, и не скупились на комплименты, как в личном порядке, так и на страницах Instagram. Ранее телеведущая появилась в более откровенном наряде на церемонии BAFTA-2018.
На этой же церемонии отличился и знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч. Будучи ведущим премии Laureus World Sports Awards 2018 он много шутил и зажигал публику, а также исполнил будоражащий танец, после какого в западных СМИ его прозвали “Румба-Бэтч”.
Главными победителями на церемонии стали представители тенниса: швейцарец Роджер Федерер в номинациях спортсмен года и возвращение года, а американка Серена Уильямс стала спортсменкой года. Легендарный футболист Франческо Тотти получил награду за уникальные достижения в спорте, а лучшим спортивным моментом стало завоевание чемпионского титула Южноамериканского кубка 2016 бразильской командой Шапекоэнсе, самолет которой разбился за день до кубка, впоследствии чего выжили только три футболиста.
Автор: Тригуб Сергей