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Виктория Боня в сексуальном платье стала украшением Laureus World Sports Awards
Известная российская телеведущая Виктория Боня в сексуальном платье украсила Laureus World Sports Awards 2018. Во вторник, 27 февраля, церемония награждения состоялась в Монако.
Виктория Боня в сексуальном платье стала украшением Laureus World Sports Awards

В своем микроблоге социальной сети Instagram, знаменитость опубликовала фотографию, где она в облегающем платье и сапогах-ботфортах золотого цвета с сумочкой в виде маленького сундучка. Многие поклонники и мировые звезды подчеркнули невероятную привлекательность россиянки, и не скупились на комплименты, как в личном порядке, так и на страницах Instagram. Ранее телеведущая появилась в более откровенном наряде на церемонии BAFTA-2018.

На этой же церемонии отличился и знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч. Будучи ведущим премии Laureus World Sports Awards 2018 он много шутил и зажигал публику, а также исполнил будоражащий танец, после какого в западных СМИ его прозвали “Румба-Бэтч”.

Главными победителями на церемонии стали представители тенниса: швейцарец Роджер Федерер в номинациях спортсмен года и возвращение года, а американка Серена Уильямс стала спортсменкой года. Легендарный футболист Франческо Тотти получил награду за уникальные достижения в спорте, а лучшим спортивным моментом стало завоевание чемпионского титула Южноамериканского кубка 2016 бразильской командой Шапекоэнсе, самолет которой разбился за день до кубка, впоследствии чего выжили только три футболиста.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 20:30
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