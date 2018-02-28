Сотрудник «Лаборатории Касперского» украл и обнародовал исходный код антивируса
Сотрудник «Лаборатории Касперского» украл и намеренно обнародовал исходный код антивируса. Преступление произошло еще в октябре прошлого года, но руководство компании узнало о проблеме только в январе. Сведения предоставил Telegram-канал Mash.
Сообщается, в марте 2016 года злоумышленник устроился на работу в «Лабароторию Касперского» и на протяжении года скачивал все файлы на жесткий диск. Впоследствии он разместил данные на файлообменнике github.com. В январе пострадавшая сторона написала заявление в полицию. 7 февраля было заведено уголовное дело, идет расследование. Мотивы преступления остаются под вопросом.
Ранее ЦРУ организовало проверку «Антивируса Касперского».
Сообщается, в марте 2016 года злоумышленник устроился на работу в «Лабароторию Касперского» и на протяжении года скачивал все файлы на жесткий диск. Впоследствии он разместил данные на файлообменнике github.com. В январе пострадавшая сторона написала заявление в полицию. 7 февраля было заведено уголовное дело, идет расследование. Мотивы преступления остаются под вопросом.
Ранее ЦРУ организовало проверку «Антивируса Касперского».
Автор: Джанабилова Татьяна П