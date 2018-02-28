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К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из своих подписчиц пластическую операцию
Участница и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова оригинальным образом решила поздравить с праздником 8 марта женщин, которые подписаны на ее страничку в Instagram. Звезда разыграет среди подписчиц множество подарков и денежных призов, главным из которых станет сертификат на пластическую операцию.

К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из своих подписчиц пластическую операцию


Ольга Бузова не перестает удивлять публику неординарными поступками. В этот раз телеведущая придумала необычный способ поздравить с 8 марта представительниц прекрасной половины человечества, подписанных на нее в Instagram. Призовой фонд, который Ольга Бузова раздарит девушкам и женщинам, составляет 210 тысяч рублей. Денежные призы в размере 30 тысяч рублей получат семь подписчиц. Но и это еще не все. Главным призом от Бузовой своим фоловерам женского пола станет сертификат на проведение пластической операции. Телезвезда считает, что таким образом она может помочь кому-то приблизиться к мечте, к своему идеалу. Ольга Бузова в комментариях заявила, что помимо этого, в ее аккаунте будет также разыгрываться множество маленьких сюрпризов и подарочков.

Множество девушек положительно восприняли праздничную идею Ольги Бузовой и изъявили желание участвовать в конкурсах. Подписчицы на страничке телеведущей в Instagram уже начали засыпать друг друга поздравлениями, а Ольгу Бузову комплиментами и благодарностями за креативную идею.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 15:00
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К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
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