СМИ: Сергей Лазарев случайно рассекретил наличие мужа
Сергей Лазарев разместил во всемирной сети пост, в нём известный певец благодарит всех, кто причастен к созданию видеоклипа на его новую песню. При этом артист случайно поставил хэштег #спасибомужу, это вызвало определённую реакцию его поклонников, сообщают СМИ.
Подобное оговорка, как считают многочисленные подписчики аккаунта Лазарева в Instagram, требует пояснения. Ранее фанаты предположили, что популярный артист, возможно, связан более с чем дружескими отношениями с другим мужчиной. Информация об этом появилась давно, информируют московские массмедиа. Накануне поп-исполнитель, по предположению фанатов, сам подтвердил наличие мужа в своём посте.
Особо отмечено, что позднее Сергей Лазарев подкорректировал размещенную во всемирной сети информацию. Он свалил вину за это на автопропись, посетовав, что необходимо быть в дальнейшем более внимательным.
Подобное оговорка, как считают многочисленные подписчики аккаунта Лазарева в Instagram, требует пояснения. Ранее фанаты предположили, что популярный артист, возможно, связан более с чем дружескими отношениями с другим мужчиной. Информация об этом появилась давно, информируют московские массмедиа. Накануне поп-исполнитель, по предположению фанатов, сам подтвердил наличие мужа в своём посте.
Особо отмечено, что позднее Сергей Лазарев подкорректировал размещенную во всемирной сети информацию. Он свалил вину за это на автопропись, посетовав, что необходимо быть в дальнейшем более внимательным.
Автор: Семен Зайцев