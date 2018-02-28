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Viber создал мегачат для миллиарда человек
Разработчики мессенджера Viber создали мегачат, в котором могут общаться миллиард человек. Он был запущен в прошедший вторник, 27 февраля.

Viber создал мегачат для миллиарда человек


По словам экспертов, новая функция белорусского сервиса не несет никакой практической пользы, поскольку в рамках одного часа миллиард человек просто не сможет общаться из-за слишком быстрого обновления истории отправки сообщений. На такой ход разработчики Viber пошли из-за маркетинговых соображений. Например, в общем чате WhatsApp могут общаться одновременно до 256 тысяч пользователей, а в Telegram – 100 тысяч.

С 1 марта будет доступна функция бесплатного создания своего собственного сообщества в рамках сервиса. В групповых чатах юзеры смогут видеть лишь имена участников общей беседы, а телефоны и другую информацию разработчики скроют, чтобы защитить персональные данные от посторонних.

По имеющимся данным, появится возможность создавать, как открытые, так и закрытые общества. В первую группу будут вступать все желающие, а во вторую - только те, кому отправили приглашение.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:50
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