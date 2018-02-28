Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
В Совфеде одобрили закон касательно повышения МРОТ до значения прожиточного минимума. Закон касательно увеличения минимального объема заработных плат начнет действовать с мая этого года.
В соответствии с документом, МРОТ повысят до 11,16 тысячи рублей ежемесячно. При этом член комитета по соцполитике Елена Бибикова считает этот шаг необходимой мерой. Госдума утвердила закон касательно повышения МРОТ 16 февраля.
В соответствии с документом, МРОТ повысят до 11,16 тысячи рублей ежемесячно. При этом член комитета по соцполитике Елена Бибикова считает этот шаг необходимой мерой. Госдума утвердила закон касательно повышения МРОТ 16 февраля.
Автор: Валерий Антонов