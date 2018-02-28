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В YouTube Live появятся новые опции и автоматические субтитры
YouTube Live порадует своих пользователей, интегрировав в систему новые опции и автоматические субтитры. Сведения предоставлены разработчиками.

В YouTube Live появятся новые опции и автоматические субтитры


Для уникализации платформы компания провела статистический анализ, узнав, что с 2009 года в видеохостинг добавлено больше 1 млрд роликов с субтитрами, сгенерированными в автоматическом режиме.

«Мы рады представить технологию распознавания речи LASR, способную вставлять титры с задержкой и количеством ошибок, приближенным к минимальным отраслевым стандартам», - написано в блоге YouTube.

Тестовый запуск нового функционала состоится в ближайшие недели, потом разработчики доработают нюансы и представят YouTube Live с возможностью смотреть видео с записью трансляции, искать ее по геолокации и отправлять на Tumblr.

Ранее YouTube лишился одной функции.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:18
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