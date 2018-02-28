В YouTube Live появятся новые опции и автоматические субтитры
YouTube Live порадует своих пользователей, интегрировав в систему новые опции и автоматические субтитры. Сведения предоставлены разработчиками.
Для уникализации платформы компания провела статистический анализ, узнав, что с 2009 года в видеохостинг добавлено больше 1 млрд роликов с субтитрами, сгенерированными в автоматическом режиме.
«Мы рады представить технологию распознавания речи LASR, способную вставлять титры с задержкой и количеством ошибок, приближенным к минимальным отраслевым стандартам», - написано в блоге YouTube.
Тестовый запуск нового функционала состоится в ближайшие недели, потом разработчики доработают нюансы и представят YouTube Live с возможностью смотреть видео с записью трансляции, искать ее по геолокации и отправлять на Tumblr.
Ранее YouTube лишился одной функции.
Для уникализации платформы компания провела статистический анализ, узнав, что с 2009 года в видеохостинг добавлено больше 1 млрд роликов с субтитрами, сгенерированными в автоматическом режиме.
«Мы рады представить технологию распознавания речи LASR, способную вставлять титры с задержкой и количеством ошибок, приближенным к минимальным отраслевым стандартам», - написано в блоге YouTube.
Тестовый запуск нового функционала состоится в ближайшие недели, потом разработчики доработают нюансы и представят YouTube Live с возможностью смотреть видео с записью трансляции, искать ее по геолокации и отправлять на Tumblr.
Ранее YouTube лишился одной функции.
Автор: Джанабилова Татьяна П