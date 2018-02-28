В Польше пять человек замёрзли насмерть за минувшие сутки
В Польше как минимум пять человек замерзли насмерть за минувшие сутки из-за того, что в страну пришли аномальные холода. Такой информацией делятся в Правительственном центре безопасности.
По имеющимся данным, с 1 ноября 2017 года по сегодняшний день количество умерших на улице составило 58 человек. Отмечается, что сильные морозы в Польше держатся уже неделю. В последние дни столбики термометров ночью опускаются ниже 20 градусов со знаком минус. Днем же фиксируется температура -10 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, аномальные холода должны отступить ближе к выходным. Жителей Польше предупредили, что может быть введен первый уровень опасности.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что во Франции из-за сильных холодов на улице насмерть замерзли три человека.
По имеющимся данным, с 1 ноября 2017 года по сегодняшний день количество умерших на улице составило 58 человек. Отмечается, что сильные морозы в Польше держатся уже неделю. В последние дни столбики термометров ночью опускаются ниже 20 градусов со знаком минус. Днем же фиксируется температура -10 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, аномальные холода должны отступить ближе к выходным. Жителей Польше предупредили, что может быть введен первый уровень опасности.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что во Франции из-за сильных холодов на улице насмерть замерзли три человека.
Автор: Валерия Орлова