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В Польше пять человек замёрзли насмерть за минувшие сутки
В Польше как минимум пять человек замерзли насмерть за минувшие сутки из-за того, что в страну пришли аномальные холода. Такой информацией делятся в Правительственном центре безопасности.

В Польше пять человек замёрзли насмерть за минувшие сутки


По имеющимся данным, с 1 ноября 2017 года по сегодняшний день количество умерших на улице составило 58 человек. Отмечается, что сильные морозы в Польше держатся уже неделю. В последние дни столбики термометров ночью опускаются ниже 20 градусов со знаком минус. Днем же фиксируется температура -10 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, аномальные холода должны отступить ближе к выходным. Жителей Польше предупредили, что может быть введен первый уровень опасности.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что во Франции из-за сильных холодов на улице насмерть замерзли три человека.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:11
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