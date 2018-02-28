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Городской кроссовер Skoda сможет ездить на электричестве и газе
Компактный кроссовер, создаваемый компанией Skoda, получит электротягу и возможность использовать два вида топлива. На автосалоне в Женеве чешский производитель представит концепт Vision X, он оборудован электромотором, основным является ДВС, работающий на бензине или газе.

Городской кроссовер Skoda сможет ездить на электричестве и газе

Концептуальный автомобиль, относящийся к сегменту SUV, Skoda не рассекречивает дату женевского автосалона, в интернете разместили лишь тизер, он даёт представление о дизайне машины. Под капотом Vision X установят 4-цилиндровый 1,5-литровый двигатель TSI, его используют в компактных моделях Volkswagen Group. Городской кроссовер сможет работать на сжиженном газе. В режиме CNG агрегат развивает мощность 130 л. с. при максимальном крутящем моменте 250 Нм. Электродвигатель установлен между задними колесами, он потребляет энергию от двух литий-ионных аккумуляторов, установленных под днищем салона. Электромотор позволяет превратить машину в полноприводный автомобиль, батареи
заряжаются от генератора основного двигателя.

Новинка не имеет карданного вала, она оснащена системой AWD. До контрольных 100 км/ч Vision X разгоняется за 9,3 с, максимальная скорость машины составляет 200 км/ч. Модель оборудована двумя емкостями для сжиженного газа и бензобаком, это обеспечит запас хода в 650 км.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:36
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