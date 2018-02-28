Отец Жанны Фриске рассказал о неподобающем поведении Шепелева на поминках певицы
Владимир Фриске во время общения с журналистами сделал новое обличительное высказывание в адрес экс-зятя Дмитрия Шепелева. Отец Жанны Фриске сообщил, что телеведущий неподобающе вел себя на поминках возлюбленной.
В соответствии со словами Владимира Фриске, Шепелев устроил сцену, которая должна была показать, что он не может дальше жить без погибшей певицы. Подчеркивается, что он залез на высоту, но его уговорили спуститься.
Затем он якобы рассмеялся со словами, что не дурак и будет долго жить. Отец Жанны Фриске отмечает, что гостей такое поведение шокировало. После этого Шепелев шутил, смеялся, а также вел себя неадекватно, отмечают dni.ru. Насколько слова отца Жанны Фриске отвечают действительности, остаётся неизвестным.
В соответствии со словами Владимира Фриске, Шепелев устроил сцену, которая должна была показать, что он не может дальше жить без погибшей певицы. Подчеркивается, что он залез на высоту, но его уговорили спуститься.
Затем он якобы рассмеялся со словами, что не дурак и будет долго жить. Отец Жанны Фриске отмечает, что гостей такое поведение шокировало. После этого Шепелев шутил, смеялся, а также вел себя неадекватно, отмечают dni.ru. Насколько слова отца Жанны Фриске отвечают действительности, остаётся неизвестным.
Автор: Валерий Антонов