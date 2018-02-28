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Карина Кокс заступилась за супруга, оскорбившего Ольгу Бузову
Бывшая солистка известной группы “Сливки” Карина Кокс заступилась за своего мужа Эдуарда Магаева, оскорбившего Ольгу Бузову. Она недоумевает от поведения телеведущей, потому как супруг ранее приносил свои искренние извинения и считает, что конфликт нужно закрыть.

Карина Кокс заступилась за супруга, оскорбившего Ольгу Бузову


Инцидент случился после того, как муж экс-солистки DJ MEG позволил себе оскорбительно отозваться о телеведущей, высмеяв ее желание подать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода, который в некрасивой манере шутил и пел песни, упоминая имя Бузовой. Но спустя несколько дней диджей снял видеообращение, где публично извинился перед телеведущей за неприятные слова, и рассказал, что не желал ей ничего плохого. Именно поэтому он не понимает, зачем она раздула этот конфликт в социальных сетях и вынесла на всеобщее обсуждение.

После этого поклонники Бузовой начали писать нецензурные выражения и в сторону жены диджея, чем задели певицу пригрозившей заблокировать их страницы. Также она посоветовала всем недовольным следить за своей жизнью, а телеведущей предложила наладить личную жизнь, а не просиживать половину жизни в социальных сетях.

Ольга Бузова в своем микроблоге опубликовала трогательный текст, в каком описала сложную одинокую жизнь, и не понимает, почему на нее обрушилось столько критики за последнее время, но, несмотря на это, уверила всех о том, что может себя защитить и позаботиться.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 20:43
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