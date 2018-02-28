Эксперты назвали 9 самых плохих программ и приложений
Без патчей обновления, которые многие пользователи считают злом, не обойтись. Разбираясь в ситуации, эксперты назвали 9 самых плохих программ и приложений всех времен.
1. Snapchat после модернизации получил новый дизайн и лишился спонтанных эффектов, что привело в ярость даже лояльных юзеров. Приложение обзавелось историями, которые можно найти рядом с аватарками друзей.
2. Обновленная в 2000 году ОС Windows ME, вызвала много нареканий в адрес Microsoft, разработчики которой допустили плохую работу системы мыши, Internet Explorer и полное отсутствие DOS.
3. В 2012 году пользователи перестали пользоваться услугой Google Apps для бизнеса, имевшей солидный набор приложений, из-за решения компании отказаться от поддержки пакета.
4. Windows Vista, выпущенная в 2007 году, оказалась нестабильной и неудобной.
5. Windows 8 стала настолько ужасной, что на фоне ее провала даже Vista выглядела фаворитом.
6. Apple iOS 6 Maps, появившаяся в 2012 году, не смогла победить конкурента Google Maps из-за множества ошибок в названиях географических объектов.
7. Final Cut после обновления испытывает проблемы с экспортом и импортом роликов.
8. eBay на iPad утерял сохранение функции поиска и разочаровал интерфейсом.
9. Sony со своим антипиратским ПО MediaMax CD-3 и Extended Copy заразила ПК вредоносными программами.
1. Snapchat после модернизации получил новый дизайн и лишился спонтанных эффектов, что привело в ярость даже лояльных юзеров. Приложение обзавелось историями, которые можно найти рядом с аватарками друзей.
2. Обновленная в 2000 году ОС Windows ME, вызвала много нареканий в адрес Microsoft, разработчики которой допустили плохую работу системы мыши, Internet Explorer и полное отсутствие DOS.
3. В 2012 году пользователи перестали пользоваться услугой Google Apps для бизнеса, имевшей солидный набор приложений, из-за решения компании отказаться от поддержки пакета.
4. Windows Vista, выпущенная в 2007 году, оказалась нестабильной и неудобной.
5. Windows 8 стала настолько ужасной, что на фоне ее провала даже Vista выглядела фаворитом.
6. Apple iOS 6 Maps, появившаяся в 2012 году, не смогла победить конкурента Google Maps из-за множества ошибок в названиях географических объектов.
7. Final Cut после обновления испытывает проблемы с экспортом и импортом роликов.
8. eBay на iPad утерял сохранение функции поиска и разочаровал интерфейсом.
9. Sony со своим антипиратским ПО MediaMax CD-3 и Extended Copy заразила ПК вредоносными программами.
Автор: Джанабилова Татьяна П