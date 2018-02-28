Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Технологии / Важно

Эксперты назвали 9 самых плохих программ и приложений
Без патчей обновления, которые многие пользователи считают злом, не обойтись. Разбираясь в ситуации, эксперты назвали 9 самых плохих программ и приложений всех времен.

Эксперты назвали 9 самых плохих программ и приложений


1. Snapchat после модернизации получил новый дизайн и лишился спонтанных эффектов, что привело в ярость даже лояльных юзеров. Приложение обзавелось историями, которые можно найти рядом с аватарками друзей.
2. Обновленная в 2000 году ОС Windows ME, вызвала много нареканий в адрес Microsoft, разработчики которой допустили плохую работу системы мыши, Internet Explorer и полное отсутствие DOS.
3. В 2012 году пользователи перестали пользоваться услугой Google Apps для бизнеса, имевшей солидный набор приложений, из-за решения компании отказаться от поддержки пакета.
4. Windows Vista, выпущенная в 2007 году, оказалась нестабильной и неудобной.
5. Windows 8 стала настолько ужасной, что на фоне ее провала даже Vista выглядела фаворитом.
6. Apple iOS 6 Maps, появившаяся в 2012 году, не смогла победить конкурента Google Maps из-за множества ошибок в названиях географических объектов.
7. Final Cut после обновления испытывает проблемы с экспортом и импортом роликов.
8. eBay на iPad утерял сохранение функции поиска и разочаровал интерфейсом.
9. Sony со своим антипиратским ПО MediaMax CD-3 и Extended Copy заразила ПК вредоносными программами.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:24
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани