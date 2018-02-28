В магазине Санкт-Петербурга покупатели подрались за последний унитаз
В Санкт-Петербурге покупатели устроили драку из-за последнего унитаза. Инцидент был зафиксировано в одном из строительных магазинов.
Очевидцы записали ЧП на видео, которое впоследствии обнародовали местные СМИ. По словам автора ролика, в тот день унитазы продавались по огромным скидкам, а акционного товара хватило не всем.
На данный момент о количестве пострадавших ничего не сообщается.
Очевидцы записали ЧП на видео, которое впоследствии обнародовали местные СМИ. По словам автора ролика, в тот день унитазы продавались по огромным скидкам, а акционного товара хватило не всем.
На данный момент о количестве пострадавших ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова