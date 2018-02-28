В Москве труп мужчины был заперт в подвале многоэтажки 6 месяцев
Труп мужчины в течение 6 месяцев оставался в подвальном помещении многоэтажки в Москве. В полицию обратился техник-смотритель, работающий в составе местной УК. Он выявил останки погибшего.
В рамках проведения рабочего осмотра подвальных помещений, в домостроении по улице Клары Цеткин были найдены останки мужчины, возраст которого оценивается в 40-45 лет. Пока эксперты выясняют, как именно человек сумел попасть в подвал, закрытый на навесной замок снаружи. Не исключается, что его не заметили при закрытии помещения, а выбраться самостоятельно ему не удалось.
Признаков насильственной смерти на трупе не выявили. Документы у погибшего не обнаружили. Труп передан суд-медэкспертам для установления точных причин смерти.
В рамках проведения рабочего осмотра подвальных помещений, в домостроении по улице Клары Цеткин были найдены останки мужчины, возраст которого оценивается в 40-45 лет. Пока эксперты выясняют, как именно человек сумел попасть в подвал, закрытый на навесной замок снаружи. Не исключается, что его не заметили при закрытии помещения, а выбраться самостоятельно ему не удалось.
Признаков насильственной смерти на трупе не выявили. Документы у погибшего не обнаружили. Труп передан суд-медэкспертам для установления точных причин смерти.
Автор: Валерий Антонов