Ученые: Голодание и спорт уберегут от тяжелой старости
Ученые из Национального института здравоохранения в США доказали, что голодание и спорт уберегут от тяжелой старости с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Материалы исследования предоставлены изданием EurekAlert!.
Исследование на четырех группах мышей продолжалось четыре месяца. Первые могли питаться в любое время, вторые вынуждены были 45 минут в день бегать, третьи через сутки голодали, четвертые поддерживали физическую активность и периодически недоедали. Наилучших результатов достигла последняя подгруппа. Аналогичные условия применимы к людям.
Ранее ученые обнаружили ген «старости».
Исследование на четырех группах мышей продолжалось четыре месяца. Первые могли питаться в любое время, вторые вынуждены были 45 минут в день бегать, третьи через сутки голодали, четвертые поддерживали физическую активность и периодически недоедали. Наилучших результатов достигла последняя подгруппа. Аналогичные условия применимы к людям.
Ранее ученые обнаружили ген «старости».
Автор: Джанабилова Татьяна П