Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Экономика

Pre-ICO Tkeycoin может привлечь $500 млн вместо запланированных $100 млн
Первый раунд Pre-ICO Tkeycoin успешно завершен. Стартовал следующий инвестиционный период, в ходе которого предварительная продажа криптовалюты крупным инвесторам может привлечь вместо предполагаемых $100 млн сумму в 5-7 раз выше – не менее 500 млн долларов.

Как сообщает ТАСС, в ходе первого раунда Pre-ICO Tkeycoin инвесторы продемонстрировали высокий интерес к проекту: из разных стран было направлено около 100 заявок. Инвесторы готовы вложить в российский Tkeycoin более $800 млн. Не всем удастся приобрести криптовалюту в рамках предварительной продажи, поэтому кому-то придется ждать появления монеты на бирже.
Pre-ICO Tkeycoin может привлечь $500 млн вместо запланированных $100 млн

Спрос на криптовалюту Tkeycoin повысил её стоимость до $10. Некоторые эксперты высказывают мнение, что монета может войти в десятку лидеров криптовалютного рынка. Этому помогут инвестиции, которые разработчики проекта планируют вложить в расширение и развитие платформы Tkeycoin DAO, а также укрепление ее позиций на ррынке криптовалют.

Автор: Роман
Сегодня, 12:27
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани