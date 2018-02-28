Pre-ICO Tkeycoin может привлечь $500 млн вместо запланированных $100 млн
Первый раунд Pre-ICO Tkeycoin успешно завершен. Стартовал следующий инвестиционный период, в ходе которого предварительная продажа криптовалюты крупным инвесторам может привлечь вместо предполагаемых $100 млн сумму в 5-7 раз выше – не менее 500 млн долларов.
Как сообщает ТАСС, в ходе первого раунда Pre-ICO Tkeycoin инвесторы продемонстрировали высокий интерес к проекту: из разных стран было направлено около 100 заявок. Инвесторы готовы вложить в российский Tkeycoin более $800 млн. Не всем удастся приобрести криптовалюту в рамках предварительной продажи, поэтому кому-то придется ждать появления монеты на бирже.
Спрос на криптовалюту Tkeycoin повысил её стоимость до $10. Некоторые эксперты высказывают мнение, что монета может войти в десятку лидеров криптовалютного рынка. Этому помогут инвестиции, которые разработчики проекта планируют вложить в расширение и развитие платформы Tkeycoin DAO, а также укрепление ее позиций на ррынке криптовалют.
Как сообщает ТАСС, в ходе первого раунда Pre-ICO Tkeycoin инвесторы продемонстрировали высокий интерес к проекту: из разных стран было направлено около 100 заявок. Инвесторы готовы вложить в российский Tkeycoin более $800 млн. Не всем удастся приобрести криптовалюту в рамках предварительной продажи, поэтому кому-то придется ждать появления монеты на бирже.
Спрос на криптовалюту Tkeycoin повысил её стоимость до $10. Некоторые эксперты высказывают мнение, что монета может войти в десятку лидеров криптовалютного рынка. Этому помогут инвестиции, которые разработчики проекта планируют вложить в расширение и развитие платформы Tkeycoin DAO, а также укрепление ее позиций на ррынке криптовалют.
Автор: Роман