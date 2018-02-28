В Мурманске на женщину с ребенком напала стая собак
Пользователи социальных сетей сообщают, что в Мурманске на женщину с ребенком напала стая уличных собак. Женщине удалось отбиться и ни она, ни ее сын серьезно не пострадали.
Инцидент произошел вчера на улице Куйбышева, когда женщина с мальчиком гуляли в 100 метрах от своего дома. После происшествия они пошли домой. Муж, когда пришел с работы, узнал о случившемся и предложил сделать укол от бешенства. Он позвонил в скорую, но там предложили подождать до утра, поскольку кабинет, где делают уколы, уже закрыт. После повторного звонка медики все же оформили вызов и отправили пострадавших в травмпункт, где и сделали необходимый укол. Однако там врач сказал, что женщина может умереть.
Мужчина отмечает, что это уже не первый инцидент в районе с бродячими собаками. В этом он обвиняет местные власти, которые, по его словам, ничего не делают с проблемой.
Инцидент произошел вчера на улице Куйбышева, когда женщина с мальчиком гуляли в 100 метрах от своего дома. После происшествия они пошли домой. Муж, когда пришел с работы, узнал о случившемся и предложил сделать укол от бешенства. Он позвонил в скорую, но там предложили подождать до утра, поскольку кабинет, где делают уколы, уже закрыт. После повторного звонка медики все же оформили вызов и отправили пострадавших в травмпункт, где и сделали необходимый укол. Однако там врач сказал, что женщина может умереть.
Мужчина отмечает, что это уже не первый инцидент в районе с бродячими собаками. В этом он обвиняет местные власти, которые, по его словам, ничего не делают с проблемой.
Автор: Сергей Сидорин