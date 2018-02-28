Ученые: Опасность горячего шоколада кроется в соли
Ученые из Университета Королевы Марии (Великобритания) попытались выяснить опасности, исходящие от горячего шоколада. Оказалось, сладкий и вкусный напиток содержит соль.
Принято считать, что ароматный и тонизирующий продукт не представляет серьезной угрозы для организма. Некоторые ученые умы даже называли его полезным, но последнее исследование показало, что угроза намного серьезнее.
Ранее ученые рассказали об опасности соли.
Принято считать, что ароматный и тонизирующий продукт не представляет серьезной угрозы для организма. Некоторые ученые умы даже называли его полезным, но последнее исследование показало, что угроза намного серьезнее.
«Это действительно невероятно – в порции горячего шоколада содержится высокая концентрация соли, сопоставимая со стаканом морской воды. Потребление такого количества вещества может убить. Пока экспериментально мы это не доказали», - рассказал автор исследования.
Ранее ученые рассказали об опасности соли.
Автор: Джанабилова Татьяна П