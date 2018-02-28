В аэропорту Толмачево задержали неадекватного пассажира рейса Петербург-Новосибирск
В новосибирском аэропорту Толмачево был задержан неадекватный пассажир авиарейса Санкт-Петербург – Новосибирск. По информации пассажиров самолета он устроил дебош во время перелета.
По истечению нескольких минут после взлета, мужчина стал неадекватно вести себя, приставать к девушкам и детям, ругаться матом и бросаться вещами и своим мобильным телефоном. Бортпроводники пытались успокоить дебошира призывая успокоиться и соблюдать правила поведения в самолете. После множества замечаний от пассажиров, он немного успокоился, но перед посадкой разделся до пояса и начал бегать по салону. Как утверждают пассажиры, неизвестно, что побудило мужчину к такому поведению, потому как от него не пахло алкоголем и выглядел он абсолютно здоровым.
Уже в аэропорту новосибирец был задержан полицией и доставлен в дежурную часть аэропорта, для дальнейшей проверки и выяснения обстоятельств. В отношении неадекватного пассажира могут возбудить дело по статье 213 “Хулиганство” Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Как ранее стало известно, в декабре президент России Владимир Путин одобрил подборку законов, позволяющих авиакомпаниям вносить неадекватных пассажиров в черные списки, и не продавать им билеты.
По истечению нескольких минут после взлета, мужчина стал неадекватно вести себя, приставать к девушкам и детям, ругаться матом и бросаться вещами и своим мобильным телефоном. Бортпроводники пытались успокоить дебошира призывая успокоиться и соблюдать правила поведения в самолете. После множества замечаний от пассажиров, он немного успокоился, но перед посадкой разделся до пояса и начал бегать по салону. Как утверждают пассажиры, неизвестно, что побудило мужчину к такому поведению, потому как от него не пахло алкоголем и выглядел он абсолютно здоровым.
Уже в аэропорту новосибирец был задержан полицией и доставлен в дежурную часть аэропорта, для дальнейшей проверки и выяснения обстоятельств. В отношении неадекватного пассажира могут возбудить дело по статье 213 “Хулиганство” Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Как ранее стало известно, в декабре президент России Владимир Путин одобрил подборку законов, позволяющих авиакомпаниям вносить неадекватных пассажиров в черные списки, и не продавать им билеты.
Автор: Тригуб Сергей