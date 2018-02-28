Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Происшествия

В аэропорту Толмачево задержали неадекватного пассажира рейса Петербург-Новосибирск
В новосибирском аэропорту Толмачево был задержан неадекватный пассажир авиарейса Санкт-Петербург – Новосибирск. По информации пассажиров самолета он устроил дебош во время перелета.

В аэропорту Толмачево задержали неадекватного пассажира рейса Петербург-Новосибирск


По истечению нескольких минут после взлета, мужчина стал неадекватно вести себя, приставать к девушкам и детям, ругаться матом и бросаться вещами и своим мобильным телефоном. Бортпроводники пытались успокоить дебошира призывая успокоиться и соблюдать правила поведения в самолете. После множества замечаний от пассажиров, он немного успокоился, но перед посадкой разделся до пояса и начал бегать по салону. Как утверждают пассажиры, неизвестно, что побудило мужчину к такому поведению, потому как от него не пахло алкоголем и выглядел он абсолютно здоровым.

Уже в аэропорту новосибирец был задержан полицией и доставлен в дежурную часть аэропорта, для дальнейшей проверки и выяснения обстоятельств. В отношении неадекватного пассажира могут возбудить дело по статье 213 “Хулиганство” Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В аэропорту Толмачево задержали неадекватного пассажира рейса Петербург-Новосибирск


Как ранее стало известно, в декабре президент России Владимир Путин одобрил подборку законов, позволяющих авиакомпаниям вносить неадекватных пассажиров в черные списки, и не продавать им билеты.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 12:57
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани