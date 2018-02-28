В Якутии жена во время застолья застрелила мужа
В Якутии следователи СК РФ приступили к расследованию убийства в селе Багадя. Во время застолья разгорелся семейный скандал и местная жительница устроила стрельбу из ружья, в результате которой погиб ее муж.
Как показало следствие, супруги распивали спиртное днем 27 февраля. Затем между ними разгорелся семейный скандал. Взяв в руки ружье «ТОЗ-66», женщина прострелила дверь, таким образом пытаясь испугать своего мужа. Не добившись результата, она направила ствол на своего супруга и произвела еще один выстрел. Получив смертельное ранение в область грудной клетки, мужчина скончался на месте. Первым делом женщина позвонила своей сестре и рассказала ей о произошедшем инциденте. Узнав о случившемся, родственница сообщила об убийстве в полицию.
Подозреваемая в убийстве задержана и находится под арестом. Против нее возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).
Как показало следствие, супруги распивали спиртное днем 27 февраля. Затем между ними разгорелся семейный скандал. Взяв в руки ружье «ТОЗ-66», женщина прострелила дверь, таким образом пытаясь испугать своего мужа. Не добившись результата, она направила ствол на своего супруга и произвела еще один выстрел. Получив смертельное ранение в область грудной клетки, мужчина скончался на месте. Первым делом женщина позвонила своей сестре и рассказала ей о произошедшем инциденте. Узнав о случившемся, родственница сообщила об убийстве в полицию.
Подозреваемая в убийстве задержана и находится под арестом. Против нее возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).
Автор: Артемов Сергей