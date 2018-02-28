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Ученые: Купание в море опасно для здоровья из-за бактерий в сточных водах
Ученые Эксетерского университета назвали купание в море опасным для здоровья. Причиной указывается риск болезней системы пищеварения, ушей, а также прочих заболеваний. Исследование было представлено в зарубежном издании International Journal of Epidemiology.

Ученые: Купание в море опасно для здоровья из-за бактерий в сточных водах


Эксперты проанализировали 19 докладов, проведенных в Дании, США, Британии, Австралии, Новой Зеландии, а также Норвегии. Суммарно проверили информацию о свыше 120 тысяч человек. Как удалось выяснить, у пациентов, которые имели привычку часто купаться в море, общие нарушения слуха фиксировались в 2 раза чаще. При этом риск возникновения болезней ЖКТ оказался выше на 29%.

Специалисты подчеркивают, что проблемы провоцируются микроорганизмами, попадающими в водоемы в сточных водах. Ученые отмечают, что в дальнейшем эпидемиологические исследования обязаны ориентироваться на обнаружение микроорганизмов, которые ответственны за наблюдение соответствующих симптомов.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:18
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