Ученые: Купание в море опасно для здоровья из-за бактерий в сточных водах
Ученые Эксетерского университета назвали купание в море опасным для здоровья. Причиной указывается риск болезней системы пищеварения, ушей, а также прочих заболеваний. Исследование было представлено в зарубежном издании International Journal of Epidemiology.
Эксперты проанализировали 19 докладов, проведенных в Дании, США, Британии, Австралии, Новой Зеландии, а также Норвегии. Суммарно проверили информацию о свыше 120 тысяч человек. Как удалось выяснить, у пациентов, которые имели привычку часто купаться в море, общие нарушения слуха фиксировались в 2 раза чаще. При этом риск возникновения болезней ЖКТ оказался выше на 29%.
Специалисты подчеркивают, что проблемы провоцируются микроорганизмами, попадающими в водоемы в сточных водах. Ученые отмечают, что в дальнейшем эпидемиологические исследования обязаны ориентироваться на обнаружение микроорганизмов, которые ответственны за наблюдение соответствующих симптомов.
Эксперты проанализировали 19 докладов, проведенных в Дании, США, Британии, Австралии, Новой Зеландии, а также Норвегии. Суммарно проверили информацию о свыше 120 тысяч человек. Как удалось выяснить, у пациентов, которые имели привычку часто купаться в море, общие нарушения слуха фиксировались в 2 раза чаще. При этом риск возникновения болезней ЖКТ оказался выше на 29%.
Специалисты подчеркивают, что проблемы провоцируются микроорганизмами, попадающими в водоемы в сточных водах. Ученые отмечают, что в дальнейшем эпидемиологические исследования обязаны ориентироваться на обнаружение микроорганизмов, которые ответственны за наблюдение соответствующих симптомов.
Автор: Валерий Антонов