Vodafone создаст сеть мобильной связи на Луне
Крупнейший сотовый оператор Vodafone планирует создать на Луне сети мобильной связи 4G. В официальном заявлении компании говорится, что это произойдет в 2019 году.
Компания Vodafone намерена доставить на Спутник необходимую инфраструктуру в ходе одной из научных миссий. Скорее всего, для этого будет использоваться ракета Falcon 9. Она доставит на Луну телефонные мачты Nokia, а предоставленный оператором сигнал позволит передавать с поверхности небесного тела видео высокой четкости.
Сотовая сеть намерена обеспечить связь двух луноходов компании Audi между собой, а также базой. Ею будет выступать космический корабль ALINA. Задачей аппарата станет исследование Луны на предмет пригодности его заселения жителями Земли.
Компания Vodafone намерена доставить на Спутник необходимую инфраструктуру в ходе одной из научных миссий. Скорее всего, для этого будет использоваться ракета Falcon 9. Она доставит на Луну телефонные мачты Nokia, а предоставленный оператором сигнал позволит передавать с поверхности небесного тела видео высокой четкости.
Сотовая сеть намерена обеспечить связь двух луноходов компании Audi между собой, а также базой. Ею будет выступать космический корабль ALINA. Задачей аппарата станет исследование Луны на предмет пригодности его заселения жителями Земли.
Автор: Валерия Орлова