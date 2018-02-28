«Мой герой»: Ирина Безрукова откровенно рассказала о смерти сына
Актриса Ирина Безрукова впервые рассказала о смерти сына Андрея, своих переживаниях и борьбе с депрессией. Откровенный разговор состоялся в эфире программы «Мой герой» с ведущей Татьяной Устиновой.
«Андрей был мудрым, прекрасным, чистым и душевным человеком. С самого детства он удивлял меня своими рассуждениями. Было очевидно, что у него есть внутренний стержень и тонкая душа. Чтобы не забыть его изречения, я вела дневник. Сын успел многое мне сказать. В тяжелые минуты перечитываю любимые моменты, например, его фразу: «Жизнь летальна, а иногда и внезапно летальна», - поделилась Безрукова.
Сын актрисы скончался на 26-м году от сердечной недостаточности. Трагедия в жизни звезды произошла три года назад, 14 марта.
Ранее Безрукову обвинили в пластике.
«Андрей был мудрым, прекрасным, чистым и душевным человеком. С самого детства он удивлял меня своими рассуждениями. Было очевидно, что у него есть внутренний стержень и тонкая душа. Чтобы не забыть его изречения, я вела дневник. Сын успел многое мне сказать. В тяжелые минуты перечитываю любимые моменты, например, его фразу: «Жизнь летальна, а иногда и внезапно летальна», - поделилась Безрукова.
Сын актрисы скончался на 26-м году от сердечной недостаточности. Трагедия в жизни звезды произошла три года назад, 14 марта.
Ранее Безрукову обвинили в пластике.
Автор: Джанабилова Татьяна П