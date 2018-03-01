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Супруга Пелагеи застали за поцелуем с незнакомкой на собственном дне рождения
Супруг Пелагеи спортсмен Иван Телегин отпраздновал свой день рождения с близкими друзьями. Ролик из московского ресторана, появившийся ночью в соцсети, озадачил поклонников певицы. На видео был заснят момент поцелуя хоккеиста с девушкой.

Супруга Пелагеи застали за поцелуем с незнакомкой на собственном дне рождения


При этом, если судить по фото, Пелагеи на празднестве не было. Вероятнее всего, попавшая в объектив брюнетка – просто подруга Телегина. Тем не менее, ролик спровоцировал ажиотаж в соцсетях. Хотя многие поклонники певицы надеяться, что у пары все хорошо, и не стоит раздувать скандал.

Напомним, супруги поженились летом 2016 года, тогда певице исполнилось 29, а спортсмену 24 года. Пара устроила тайное торжество, на которое пригласили исключительно близких друзей. После свадьбы в СМИ появились слухи о том, что Пелагея беременна. Исполнительница не комментировала эту информацию, пока округлившийся живот не стал заметен.

После свадьбы она отказалась от участия в 5-м сезоне «Голоса» и проекта «Голос. Дети». Кроме того, Пелагея сократила певческую деятельность. В январе прошлого года она родила девочку Таисию. Для Пелагеи это первый ребенок, а для Телегина – второй. У хоккеиста уже есть сын от предыдущего брака.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 07:20
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