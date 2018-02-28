Дмитрий Маликов стал лучшим блогером 2017 года
Дмитрий Маликов поделился с подписчиками в Instagram радостным событием. Певцу присвоено звание "Лучший блогер 2017" по версии женского журнала Леди@Mail.ru.
Дмитрий Маликов на своей странице Instagram разместил фотографию с прошедшей церемонии награждения и похвастался перед подписчиками тем, что женский журнал Леди@Mail.ru признал его лучшим блогером прошлого года. Артист назвал это радостное событие еще одной маленькой победой и поблагодарил девочек за доверие, дав обещание и в дальнейшем радовать своим творчеством представительниц прекрасного пола.
Дмитрий Маликов ведет активную деятельность в социальных сетях и это далеко не первое признание его творчества в Сети. Артист уже успел завоевать популярность и стать настоящей звездой Twitter и Instagram, поднимая для обсуждения интересные темы. Ранее портал "Актуальные новости" уже сообщал про правила пикапа от Дмитрия Маликова.
Дмитрий Маликов на своей странице Instagram разместил фотографию с прошедшей церемонии награждения и похвастался перед подписчиками тем, что женский журнал Леди@Mail.ru признал его лучшим блогером прошлого года. Артист назвал это радостное событие еще одной маленькой победой и поблагодарил девочек за доверие, дав обещание и в дальнейшем радовать своим творчеством представительниц прекрасного пола.
Дмитрий Маликов ведет активную деятельность в социальных сетях и это далеко не первое признание его творчества в Сети. Артист уже успел завоевать популярность и стать настоящей звездой Twitter и Instagram, поднимая для обсуждения интересные темы. Ранее портал "Актуальные новости" уже сообщал про правила пикапа от Дмитрия Маликова.
Автор: Артемов Сергей