В возрасте 81 год умер режиссёр Альберт Мкртчян
Скончался режиссёр Альберт Мкртчян. Известный деятель культуры из Армении умер в возрасте 81 года, сообщает пресс-центр Минкультуры этой страны.
«Министерство культуры Армении опечалено смертью народного артиста Республики Армения, режиссёра Альберта Мкртчяна. Он погиб 28 февраля в возрасте 81 год», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что будет сформирована спецкомиссия, которой доверят непосредственно организацию похорон. Альберт Мкртчян родился в городе Ленинакан 27 февраля 1937-го. Он прошел обучение на факультете Ереванского театрально-художественного института, после чего снял больше 10-ти кинофильмов.
«Министерство культуры Армении опечалено смертью народного артиста Республики Армения, режиссёра Альберта Мкртчяна. Он погиб 28 февраля в возрасте 81 год», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что будет сформирована спецкомиссия, которой доверят непосредственно организацию похорон. Альберт Мкртчян родился в городе Ленинакан 27 февраля 1937-го. Он прошел обучение на факультете Ереванского театрально-художественного института, после чего снял больше 10-ти кинофильмов.
Автор: Валерий Антонов