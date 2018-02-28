В Ленобласти трое избили женщину и заставили отмывать пол от её крови
В Ленобласти трое неизвестных избили женщину в лифте, а потом заставили ее отмывать пол от крови. Инцидент произошел в Кудрово в одном из домов, расположенных на Центральной улице. В полицию пострадавшая обратилась после того, как восстановила SIM-карту мобильного телефона.
Мужчины начали избивать женщину в лифте, а потом перетащили ее в одну из квартир того же дома. Там они продолжили совершать противоправные действия до того момента, пока потерпевшая не потеряла сознание. Когда женщина очнулась, то возле себя обнаружила огромную лужу крови, также на ней отсутствовала одежда. Злоумышленники отпустили пострадавшую только тогда, когда она отмыла пол.
В больнице у женщины диагностировали множественные ушибы и сотрясение мозга. Подозреваемые уже задержаны, ведется следствие.
Мужчины начали избивать женщину в лифте, а потом перетащили ее в одну из квартир того же дома. Там они продолжили совершать противоправные действия до того момента, пока потерпевшая не потеряла сознание. Когда женщина очнулась, то возле себя обнаружила огромную лужу крови, также на ней отсутствовала одежда. Злоумышленники отпустили пострадавшую только тогда, когда она отмыла пол.
В больнице у женщины диагностировали множественные ушибы и сотрясение мозга. Подозреваемые уже задержаны, ведется следствие.
Автор: Валерия Орлова