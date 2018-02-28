Xbox One X подарит новую жизнь второму «Ведьмаку»
Компания Microsoft в погоне за лидерством перехватила у Sony несколько идей, в том числе по разработке польской студии CD Projekt RED. Новую жизнь второй части «Ведьмака» подарит платформа Xbox One X.
Экспертов порадовало решение Microsoft запустить на инновационном игровом поле старые, но довольно успешные проекты, являющиеся символами прошлых лет. Американским разработчикам удалось воссоздать оригинальную концепцию связи разных времен, которая порадует и взрослых, и молодых геймеров.
На Xbox One X также можно будет поиграть в Fable Anniversary Питера Молинье, Forza Horizon, Crackdown. Платформа не только окунет пользователей в мир незабываемых приключений, но и позволит менять графические настройки.
Ранее по мотивам «Ведьмака» хотели снять фильм.
Экспертов порадовало решение Microsoft запустить на инновационном игровом поле старые, но довольно успешные проекты, являющиеся символами прошлых лет. Американским разработчикам удалось воссоздать оригинальную концепцию связи разных времен, которая порадует и взрослых, и молодых геймеров.
На Xbox One X также можно будет поиграть в Fable Anniversary Питера Молинье, Forza Horizon, Crackdown. Платформа не только окунет пользователей в мир незабываемых приключений, но и позволит менять графические настройки.
Ранее по мотивам «Ведьмака» хотели снять фильм.
Автор: Джанабилова Татьяна П