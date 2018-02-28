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В США девушка в клубе приревновала парня к другой и разбила ей голову в туалете
Маме двоих детей, англичанке из Ковентри, наложили 10 швов на голову после посещения бара. Теперь 33-летняя женщина боится одна выходить из дому.

В США девушка в клубе приревновала парня к другой и разбила ей голову в туалете


В пятницу девушка зашла в клуб-бар The Oak Inn, но не предполагала, что станет жертвой агрессивной спутницы парня, когда направлялась в уборную. Любопытный взгляд незнакомца на женщину заметила его ревнивая подружка. Пьяная спутница мужчины направилось следом за той. Через минуту из туалета послышались крики и грохот. Все раковины и зеркала были в крови. На полу лежала девушка с окровавленной головой. Агрессивную посетительницу бара держали несколько человек. Они и сообщили, что та набросилась на девушку, схватила ее за волосы и начала бить головой о кафель.

«Даже если тот тип и посмотрел меня, я в этом не виновата. Ужас до сих пор в моей голове, я боюсь одна покидать дом», – рассказывает пострадавшая англичанка.

20 полицейских прибыли к бару для разбирательства, напавшую ревнивицу арестовали. Врачи всю дорогу до медучреждения придерживали голову жертвы. Потребовалось 10 швов, чтобы ее зашить. После случившегося англичанка выложила фото инцидента на страницу в соцсети, чтобы показать, какими бывают последствия ревности.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 14:12
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