Двое мужчин ради денег взорвали банкомат в Тюмени
В Тюмени двое мужчин взорвали банкомат ради похищения денег. Сообщается, что злоумышленники познакомились во время отдыха в Ялте. Им уже вынесен обвинительный приговор по уголовному делу.
Приехав в Тюмень, мужчины решили похитить денежные средства из банкомата. Чтобы получить доступ к ним, они взорвали аппарат по выдаче купюр. Первая попытка оказалась неудачной, тогда злоумышленники решили завершить начатое в ночное время суток. В результате банкомат оказался поврежден, но деньги мужчины так и не получили. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали налётчиков.
В ходе проведения обыска квартиры одного из соучастников полиция нашла аналог пистолета Браунинга образца 1906 года. В нем находилось пять патронов. Правоохранители выяснили, что мужчина купил оружие в Ялте. Согласно приговору суда, один злоумышленник проведет в тюрьме 3,3 года, а второй - 3.
Приехав в Тюмень, мужчины решили похитить денежные средства из банкомата. Чтобы получить доступ к ним, они взорвали аппарат по выдаче купюр. Первая попытка оказалась неудачной, тогда злоумышленники решили завершить начатое в ночное время суток. В результате банкомат оказался поврежден, но деньги мужчины так и не получили. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали налётчиков.
В ходе проведения обыска квартиры одного из соучастников полиция нашла аналог пистолета Браунинга образца 1906 года. В нем находилось пять патронов. Правоохранители выяснили, что мужчина купил оружие в Ялте. Согласно приговору суда, один злоумышленник проведет в тюрьме 3,3 года, а второй - 3.
Автор: Валерия Орлова