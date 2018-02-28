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exclusive / Криминал

Двое мужчин ради денег взорвали банкомат в Тюмени
В Тюмени двое мужчин взорвали банкомат ради похищения денег. Сообщается, что злоумышленники познакомились во время отдыха в Ялте. Им уже вынесен обвинительный приговор по уголовному делу.

Двое мужчин ради денег взорвали банкомат в Тюмени


Приехав в Тюмень, мужчины решили похитить денежные средства из банкомата. Чтобы получить доступ к ним, они взорвали аппарат по выдаче купюр. Первая попытка оказалась неудачной, тогда злоумышленники решили завершить начатое в ночное время суток. В результате банкомат оказался поврежден, но деньги мужчины так и не получили. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали налётчиков.

В ходе проведения обыска квартиры одного из соучастников полиция нашла аналог пистолета Браунинга образца 1906 года. В нем находилось пять патронов. Правоохранители выяснили, что мужчина купил оружие в Ялте. Согласно приговору суда, один злоумышленник проведет в тюрьме 3,3 года, а второй - 3.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:55
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