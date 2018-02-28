Под Кемеровом жесткая авария попала на видео
29 февраля, днем, под Кемеровом жесткая авария произошла рядом с Топкинским кольцом. Очевидцы, успевшие сделать видео, поделились данным в соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам, один автомобиль получил серьезные повреждения передней части, второй – боковой. От удара транспортные средства откинуло друг от друга, развернув в противоположные стороны. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали. Причины, приведшие к ДТП, установят сотрудники Госавтоинспекции, работающие на месте. Движение на данном участке немного затруднено.
Ранее под Кемеровом разбились пермские протестанты.
Судя по кадрам, один автомобиль получил серьезные повреждения передней части, второй – боковой. От удара транспортные средства откинуло друг от друга, развернув в противоположные стороны. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали. Причины, приведшие к ДТП, установят сотрудники Госавтоинспекции, работающие на месте. Движение на данном участке немного затруднено.
Ранее под Кемеровом разбились пермские протестанты.
Автор: Джанабилова Татьяна П