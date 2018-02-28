Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Авто

Автостат: Названы самые популярные автомобили с пробегом из премиум-сегмента
Стали известны наиболее популярные авто вторичного рынка в премиум-сегменте. Аналитики агентства «Автостат» представили свою версию рейтинга востребованности.

Автостат: Названы самые популярные автомобили с пробегом из премиум-сегмента


Информация использовалась по итогам на 31 января текущего года. Лидером списка стала модель седана BMW 5-Series, результат которой составил 263 единицы, что превышает аналогичные показатели минувшего года на 17%. На второй строчке находится Mercedes-Benz E-Class с показателем в 245 единицы транспорта.

Замыкает ТОП-3 BMW X5. Продажи этого внедорожника показали увеличение на 28%. Суммарно продали 194 авто. Четвертым в списке оказалась модель BMW 3-Series по итогам реализации 190 экземпляров. Следом идет Mercedes-Benz S-Class. Вторую половину ТОП-10 составляют Volvo XC90, Mercedes-Benz GL-Class и M-Class, Audi A6, Mercedes-Benz C-Class.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:40
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани