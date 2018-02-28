Автостат: Названы самые популярные автомобили с пробегом из премиум-сегмента
Стали известны наиболее популярные авто вторичного рынка в премиум-сегменте. Аналитики агентства «Автостат» представили свою версию рейтинга востребованности.
Информация использовалась по итогам на 31 января текущего года. Лидером списка стала модель седана BMW 5-Series, результат которой составил 263 единицы, что превышает аналогичные показатели минувшего года на 17%. На второй строчке находится Mercedes-Benz E-Class с показателем в 245 единицы транспорта.
Замыкает ТОП-3 BMW X5. Продажи этого внедорожника показали увеличение на 28%. Суммарно продали 194 авто. Четвертым в списке оказалась модель BMW 3-Series по итогам реализации 190 экземпляров. Следом идет Mercedes-Benz S-Class. Вторую половину ТОП-10 составляют Volvo XC90, Mercedes-Benz GL-Class и M-Class, Audi A6, Mercedes-Benz C-Class.
Информация использовалась по итогам на 31 января текущего года. Лидером списка стала модель седана BMW 5-Series, результат которой составил 263 единицы, что превышает аналогичные показатели минувшего года на 17%. На второй строчке находится Mercedes-Benz E-Class с показателем в 245 единицы транспорта.
Замыкает ТОП-3 BMW X5. Продажи этого внедорожника показали увеличение на 28%. Суммарно продали 194 авто. Четвертым в списке оказалась модель BMW 3-Series по итогам реализации 190 экземпляров. Следом идет Mercedes-Benz S-Class. Вторую половину ТОП-10 составляют Volvo XC90, Mercedes-Benz GL-Class и M-Class, Audi A6, Mercedes-Benz C-Class.
Автор: Валерий Антонов