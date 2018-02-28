В Монголии произошло мощное землетрясение
В Монголии сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение. Подземные толчки стали ощущаться местными жители в среду, 28 февраля. Их магнитуда составила 5,5.
Природное явление произошло в 424 км от небольшого населенного пункта Улан-Батор. Об этом сообщают сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Сейсмологи заявили, что интенсивность толчков была очень высокой. О разрушениях и жертвах ничего не сообщается.
Природное явление произошло в 424 км от небольшого населенного пункта Улан-Батор. Об этом сообщают сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Сейсмологи заявили, что интенсивность толчков была очень высокой. О разрушениях и жертвах ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова