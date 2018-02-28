Минивэн Citroen C4 Picasso получит новое имя
Появилось официальное заявление автоконцерна PSA Peugeot Citroën, касающееся судьбы минивэна C4 Picasso. Новые модели данных автомобилей получат в названии приставку SpaceTourer.
Автоэксперты полагают, что, помимо идеи руководства автоконцерна PSA Peugeot Citroën объединить в один бренд все модели выпускаемых минивэнов, к решению переименовать C4 Picasso привело желание сэкономить доходы компании. Дело в том, что согласно законов за использование фамилии знаменитого художника в названии модели автомобиля, концерн PSA Peugeot Citroën обязан выплачивать потомкам Пабло Пикассо немалое вознаграждение. Представители французского автопроизводителя заявили, что отныне C4 Picasso и Grand C4 Picasso будут носить имена C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer соответственно, и именно с такими названиями минивэны станут доступны для покупки в автосалонах. Наряду с переименованием, у новых моделей появится 8-ступенчатый автомат, взамен старой версии АКПП с 6 передачами.
Ожидается, что новые минивэны C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer презентуют в ходе выставки автомобилей, которая пройдет в следующем месяце в Женеве.
Автоэксперты полагают, что, помимо идеи руководства автоконцерна PSA Peugeot Citroën объединить в один бренд все модели выпускаемых минивэнов, к решению переименовать C4 Picasso привело желание сэкономить доходы компании. Дело в том, что согласно законов за использование фамилии знаменитого художника в названии модели автомобиля, концерн PSA Peugeot Citroën обязан выплачивать потомкам Пабло Пикассо немалое вознаграждение. Представители французского автопроизводителя заявили, что отныне C4 Picasso и Grand C4 Picasso будут носить имена C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer соответственно, и именно с такими названиями минивэны станут доступны для покупки в автосалонах. Наряду с переименованием, у новых моделей появится 8-ступенчатый автомат, взамен старой версии АКПП с 6 передачами.
Ожидается, что новые минивэны C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer презентуют в ходе выставки автомобилей, которая пройдет в следующем месяце в Женеве.
Автор: Артемов Сергей