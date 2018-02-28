Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
Серьезной угрозой для России по-прежнему остается оборот наркотиков. Вопрос обсуждался во время заседания при участии главы МВД Владимира Колокольцева и президента Владимира Путина.
«Для общества и страны незаконная торговля запрещенными препаратами остается наиболее значимой угрозой. Мы обсудили эту тему с министром и заметили, что количество преступлений, связанных с наркотиками, растет. Общественные организации, министерства, правительство должны объединиться для повышения эффективности работы, направленной против наркоторговли», - сказал глава государства.
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«Для общества и страны незаконная торговля запрещенными препаратами остается наиболее значимой угрозой. Мы обсудили эту тему с министром и заметили, что количество преступлений, связанных с наркотиками, растет. Общественные организации, министерства, правительство должны объединиться для повышения эффективности работы, направленной против наркоторговли», - сказал глава государства.
Ранее Владимир Владимирович возглавил ТОП самых упоминаемых в СМИ РФ мужчин.
Автор: Джанабилова Татьяна П