В Кузбассе 11-месячный младенец без присмотра утонул в ванне‍
В Кемеровской области 11-месячный ребенок утонул в ванной. В отношении его 24-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение гибели по неосторожности». Оказалось, что женщина купала вечером сына и оставила его без присмотра.
Мать вышла на кухню, а когда вернулась в ванную, то обнаружила малыша, лежащим лицом в воде. «Отец попытался оказать ему первую помощь, а женщина вызвала медиков. Они еще несколько часов пытались вернуть мальчика к жизни. Однако спасти его не получилось. Предварительной причиной смерти называют асфиксию от утопления», – рассказали в СК по области.
Отмечается, что семья нормальная, мать умершего ребенка сотрудничает со следователями. Она говорит, что не могла предположить подобного исхода. На данный момент идет расследование инцидента.
Мать вышла на кухню, а когда вернулась в ванную, то обнаружила малыша, лежащим лицом в воде. «Отец попытался оказать ему первую помощь, а женщина вызвала медиков. Они еще несколько часов пытались вернуть мальчика к жизни. Однако спасти его не получилось. Предварительной причиной смерти называют асфиксию от утопления», – рассказали в СК по области.
Отмечается, что семья нормальная, мать умершего ребенка сотрудничает со следователями. Она говорит, что не могла предположить подобного исхода. На данный момент идет расследование инцидента.
Автор: Дрокина Татьяна