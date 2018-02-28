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В Башкирии суд вынес приговор мужчине за убийство матери двоих детей
В Башкирии во вторник, 27 февраля, состоялось заседание суда, на котором огласили приговор 30-летнему мужчине, убившему мать двоих детей. Он проведет в колонии строгого режима следующие 9 лет и 6 месяцев.

В Башкирии суд вынес приговор мужчине за убийство матери двоих детей


Материалы дела рассматривал суд населенного пункта Мелеуза. Установлено, что преступление было совершено в сентябре прошлого года. Злоумышленник познакомился со своей жертвой в социальной сети, а первое свидание у молодых людей состоялось в лесопосадке. Там девушка потребовала у мужчины деньги и пригрозила, что в случае отказа подаст на него заявление в полицию за изнасилование. Испугавшись этого, обвиняемый достал из машины веревку и задушил свою знакомую. Труп женщины он спрятал в посадке, а сам скрылся с места инцидента.

Бездыханное тело матери двоих детей было найдено спустя 10 дней. Правоохранители быстро задержали мужчину по фотографии.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:24
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