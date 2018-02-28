В Башкортостане похолодает до -30°C
Метеорологи прогнозируют на 1 марта в Башкортостане сильное похолодание до -30°C. В соответствии с данными Гидрометцентра, в регионе отмечается рост атмосферного давления.
На ночной период прогнозируется падение до -26°C. В отдельных районах температура может снизиться до отметки в -32°C. На дневное время столбик термометра покажет -14°C… -19°C. Долгосрочные прогнозы относительно погодных условий метеорологи Республики не предоставили.
В Санкт-Петербурге, несмотря на похолодание, работники МЧС предупредили жителей об опасности выхода на лёд водоёмов. Подчеркивается, что покрытие реки, каналов, а также Финского залива недостаточно надежно, имеются риски провала в воду.
Гидрометцентр России ранее сообщил, что по территории РФ в большинстве регионов потепление начнётся в начале-середине марта. В то же время ученые сообщают об опасности холодного периода для кожи. Эксперты рассказали о методах, которые позволят сохранить здоровье даже в суровых климатических условиях.
На ночной период прогнозируется падение до -26°C. В отдельных районах температура может снизиться до отметки в -32°C. На дневное время столбик термометра покажет -14°C… -19°C. Долгосрочные прогнозы относительно погодных условий метеорологи Республики не предоставили.
В Санкт-Петербурге, несмотря на похолодание, работники МЧС предупредили жителей об опасности выхода на лёд водоёмов. Подчеркивается, что покрытие реки, каналов, а также Финского залива недостаточно надежно, имеются риски провала в воду.
Гидрометцентр России ранее сообщил, что по территории РФ в большинстве регионов потепление начнётся в начале-середине марта. В то же время ученые сообщают об опасности холодного периода для кожи. Эксперты рассказали о методах, которые позволят сохранить здоровье даже в суровых климатических условиях.
Автор: Валерий Антонов